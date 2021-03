Verso la metà degli anni Settanta aveva riscosso un grande successo il film «Qualcuno volò sul nido del cuculo» di Miloš Forman, interpretato da un magistrale Jack Nicholson. Faccio riferimento a quella pellicola per ricordare che il cuculo non costruisce un proprio nido, ma usa quello degli altri uccelli per deporre le uova. Alcuni giorni fa, su questa rubrica elettorale, il Signor Alberto Bindi Scoponi, candidato per il partito liberale al Consiglio comunale di Massagno, ha auspicato «spazi di incontro all’aperto e al chiuso (magazzini AEM) per unire le diverse generazioni sullo stile della Filanda di Mendrisio». Proposta assolutamente desiderabile, anche perché proprio su questo tema il gruppo «PS e Verdi» del Comune di collina aveva presentato nell’agosto del 2019 una mozione. Sarebbe stato elegante citare la fonte, menzionando, anche solo in un inciso, il nostro documento. Poco male! Questa omissione mi offre l’occasione di presentare, in modo meno vago, un progetto che è stato approfondito all’interno del nostro gruppo politico.