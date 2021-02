Mettiamoci nei panni di un potenziale turista, il che non è difficile. Dal bombardamento di informazioni che riceviamo attraverso tutti media, emerge uno scenario chiarissimo: una grande confusione. Primo: il virus è in calo, ma potrebbe tornare. Secondo: quando mi allontano da casa devo mettere in conto la possibilità di ammalarmi. Terzo: al mio rientro c’è la possibilità di contagiare le persone a me vicine.