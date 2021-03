Ho avuto il privilegio di poter nascere e crescere in questo meraviglioso Comune e di condividerne anche il senso di appartenenza e di servizio per il mio paese seguendo l’esempio datomi da mio nonno che, per molti anni, ha contribuito al benessere del Comune di Porza, insieme ai suoi colleghi in Municipio.

Porza, terrazza che si affaccia sul Ceresio, non è solo un luogo dal panorama imprendibile, tra i più belli del Canton Ticino, ma è soprattutto una località apprezzata per la sua tranquillità.

A Porza, grazie alla sezione del Partito Popolare Democratico, ho la possibilità di potermi candidare per il Municipio, affinché anche un giovane (classe 1996 ) abbia l’opportunità di potersi confrontare con la vita politica e di mettere così il proprio entusiasmo e il proprio senso di responsabilità a servizio della comunità tutta.

La giovane età non è un limite, anzi lo ritengo un valore aggiunto, visto soprattutto l’impegno profuso dalla politica per un maggior coinvolgimento dei giovani nella gestione della cosa pubblica.

Un volto giovane in un organo esecutivo può sembrare una scelta audace ma, come studente universitario e cittadino originario di Porza, desidero potermi impegnare per le sfide che ha dinnanzi il Comune, in modo propositivo e cercando sempre un giusto equilibrio, poiché in un Municipio serve una gestione oculata e collaborativa, affrontando di volta in volta, in maniera oggettiva e razionale, ogni difficoltà, affinché il benessere del paese possa essere mantenuto anche in futuro.

Infatti il benessere e la tranquillità, anche in politica, nel nostro Comune provengono da chi si è adoperato per mantenere l’equilibrio e la concordia tra i partiti e del PPD condivido i propositi e i valori, con l’impegno che spero di aver dimostrato anche in questa legislatura in Consiglio comunale.

Noi ci siamo... poiché nel «centro» risiede la tranquillità e il tempo è dalla nostra parte!

Diego Somazzi, candidato per il PPD al Municipio e al Consiglio comunale di Porza

