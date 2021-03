La priorità di avere questi strumenti di pianificazione strategica è essenziale per poter guidare uno sviluppo urbano ottimizzato, coordinato e sostenibile. In un mondo in cui «cambiamento» è la parola d’ordine, dobbiamo munirci degli attrezzi giusti per rispondere alle sfide, ma anche per cogliere le opportunità in modo dinamico, rapido ed efficace. Ciò vuol dire essere in grado di verificare la validità e la priorità degli investimenti e degli interventi, grandi e piccoli, valutandoli in un contesto competitivo nell’insieme urbano. Essere capaci di prevedere diversi scenari futuri, di individuare e di monitorare situazioni critiche o opportunità da non perdere. Saper comunicare e coinvolgere il cittadino nel discorso dello sviluppo locale, sia nei quartieri che nell’intero spazio della città. Essere ancor più efficienti ed efficaci nella gestione e nella decisione.