Sono Federico Brenna, classe 1976. Sono sposato con Madlena e padre di due bambini, Leonardo ed Alain. Risiedo a Vezia sin dalla prima infanzia. Dopo aver frequentato il liceo, ho deciso di intraprendere la mia carriera lavorativa nel settore assicurativo. Ho ricoperto diverse cariche, tra le quali quella di responsabile per il Ticino di una nota cassa malati. Il mio lavoro si basa sulla comprensione delle esigenze delle persone e sulla ricerca di soluzioni attuabili e sostenibili. Spesso queste esigenze non sono solo economico-assicurative, ma anche legate al quotidiano delle persone ed esulano dalla fede politica. Per questo motivo mi piacerebbe mettere a disposizione della comunità le mie qualità, con l’obiettivo di poter portare all’interno del nostro Comune i temi importanti che toccano direttamente la nostra popolazione.

Perché in VeziaFutura?

L’idea di proporre una nuova lista civica per le elezioni comunali 2021 è nata dal bisogno di promuovere nuovi progetti concreti e di portare lo sguardo della nostra comunità verso un futuro che inesorabilmente cambia e condiziona le nostre vite. I temi da affrontare sono tanti e complessi, e spesso le soluzioni non sono alla portata di un Comune di appena duemila anime. Per questo motivo VeziaFutura si propone di concentrare le sue azioni su progetti realizzabili, con i pochi mezzi a disposizione, stabilendo un ordine di priorità di realizzazione ben ponderato.

Tra i diversi temi che vorrei affrontare qualora fossi scelto dal mio elettorato, ve ne sono tre che reputo molto importanti per la nostra comunità. Il primo è la realizzazione definitiva del progetto di rinnovo strutturale delle scuole comunali. I nostri figli hanno il diritto di aver delle infrastrutture all’avanguardia, che possano offrir loro un ambiente adatto alla loro istruzione. Noi, in qualità di genitori/cittadini, abbiamo il dovere di realizzare questo progetto per loro.

Il secondo tema riguarda i servizi alla popolazione ed, in particolare, la qualità di vita, la casa diurna e la piazza del paese. Da anni, Vezia è diventata il «dormitorio» di Lugano. Il mio impegno sarà quello di accrescere la qualità di vita del paese e di promuovere il senso di comunità allo scopo di far «rivivere» Vezia. La creazione di una piazza di paese come pure di una casa diurna saranno progetti puntuali che porterò all’esame della popolazione.

Il terzo tema, infine, è di carattere finanziario. Per attirare nuovi gettiti fiscali (persone fisiche ed imprese) dobbiamo avere un’amministrazione attenta e snella che ci permetta di ritornare ad avere un moltiplicatore come in passato.

Federico Brenna, candidato sulla lista VeziaFutura al Municipio e al Consiglio comunale di Vezia

