Potrebbe anche essere vero che, come scrive l’MPS, l’inettitudine dell’attuale classe politica focalizza il dibattito sul Molino e sui suoi deragliamenti per l’incapacità di risolvere i veri problemi. È una strategia molto antica quella di indicare problemi altrui per nascondere i propri. Ma il punto, a mio parere, non sta lì e chiedere di sostenere l’esperienza di autogestione del Molino a priori, specie dopo quello che è (di nuovo) successo, significa avallare il fatto che se una classe politica non ci aggrada e soprattutto se non accontenta ogni nostra pretesa, siamo autorizzati alla violenza del ricatto e al ricatto della violenza.

La domanda che ci dobbiamo porre prendendo le prossime decisioni sul futuro del Molino è se i 30 anni di questa esperienza siano stati in qualche modo utili alla città e se (e in che modo) abbiano contribuito al bene comune.

Alcuni di noi a cavallo tra adolescenza e gioventù hanno cercato momenti di libertà da tutto e da tutti. È giusto che sia così, è necessario che sia così. I ragazzi adolescenti e i giovani adulti sono sempre maturati in modo differente e per molteplici vie: c’è chi mette in piedi un gruppo rock, chi si trova a fare giochi da tavolo fino a tarda notte, chi si inciucca in videogames fino a vedere l’alba, chi si getta nello sport, chi sviluppa una startup con amici, chi muove i primi passi nel dibattito politico. Tutto è valido ma è necessario un giudizio di fondo: quell’esperienza è buona, cioè aiuta il giovane a scoprirsi e a diventare adulto oppure lo allontana dalla realtà e dalle sue responsabilità ed è quindi negativa?

L’esperienza dell’autogestione totale o parziale può essere utile in quanto luogo di libertà dove i giovani hanno la possibilità di esprimersi fuori da un contesto istituzionale con forme artistiche o con un dibattito politico. Discutendo e mettendo a tema i problemi del vivere reale e il desiderio di una società diversa, più giusta alla quale anche loro, comunque, sono chiamati a concorrere.

Se invece il Molino è un villaggio gallico che permette alle persone di rimanere fuori dalle regole della società per tutta la vita allora quale è il bene che porta? Perché deve esigere, oltre tutto, un trattamento privilegiato? Perché, si chiedono molti cittadini a Lugano, la Città deve mettere a disposizione gratuitamente un luogo a questa singola espressione di cultura autogestita quando la nostra regione pullula di iniziative, gruppi, associazioni, opere che si autogestiscono per davvero, fino all’ultimo centesimo necessario, eventualmente, per pagarsi la sede? Ma su forme di sostegno, sui soldi e sugli affitti ci si può accordare, quando quel che lì dentro accade sapesse farsi conoscere e sapesse testimoniare del proprio valore educativo e culturale (in modalità che non si limitino alle manifestazioni di piazza, che a volte possono starci).

Domandiamoci dunque: «ma il Molino e la sua maniera di fare autogestione ha concorso alla costruzione di una Lugano più giusta, più solidale, più stimolante, più ricca di contenuti culturali?»

Sono le domande alle quali il collettivo del Molino dovrebbe rispondere e farlo prima che sia troppo tardi per loro perché, se vuole esistere, deve convincere i cittadini che, come tutti, anch’esso concorre in qualche modo al bene comune. Così si agisce in una società democratica.

