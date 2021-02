Il maltrattamento degli anziani in questi istituti è però, a mio avviso, l’ultimo gradino di una scala verso il baratro che ha origini molto più lontane. Tutti, come società, siamo responsabili. La scalinata ha inizio laddove i genitori non insegnano più ai propri figli a salutare le persone che incontrano lungo le vie del paese o sulle scale del proprio condominio. Continua sui mezzi pubblici dove i giovani se ne stanno svaccati comodamente con le scarpe sui sedili lasciando gli anziani in piedi. Viene consolidato quando gli ostacoli architettonici oppure la mancanza di servizi basilari da parte delle autorità relegano la terza età in un limbo dal quale è impensabile uscire. Infine, inutile dirlo, viene sigillato quando si consegnano queste persone, volenti o nolenti, alle cure di terzi che non sempre sono all’altezza del difficile compito.

Come ricucire questo strappo sociale sempre più vasto? In Canada è stato fatto un tentativo di unire anziani ed orfani sotto uno stesso tetto ed i risultati sono stati incredibili. Con la stessa ottica, in Ticino, non si potrebbero intraprendere iniziative analoghe coinvolgendo le scuole? Non sarebbe una bella cosa se le classi delle elementari e delle medie, a turno, facessero visite regolari alle numerose case di riposo del nostro cantone per svolgere delle attività con gli anziani, per ascoltarne i racconti o porre loro domande sul loro vissuto? Non sarebbe un’opportunità per costruire un ponte lungo il quale la memoria collettiva possa venir tramandata arricchendo la vita delle future generazioni? Non creerebbe un legame di rispetto ed una visione sul lungo termine dell'effimera vita umana? Forse, così facendo, stabiliremmo le basi per un’Umanità più sensibile alla fondamentale importanza che gli anziani rivestivano in passato e che dovrebbero ancora rivestire nella società moderna. In fondo, il nostro benessere lo dobbiamo a loro.