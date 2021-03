Quale ispettrice del lavoro mi reco nelle aziende e sui cantieri, verifico che tutte le condizioni di legge siano rispettate, in particolare quelle relative ai contratti collettivi e ai minimi salariali. Nella mia attività professionale mi confronto quotidianamente con le esigenze dei lavoratori e delle aziende attive a Lugano. La situazione negli ultimi anni è peggiorata per entrambi, a causa anche della spietata concorrenza transfrontaliera con cui le nostre aziende sono confrontate. La pandemia in atto non ha fatto altro che acuire le difficoltà del mondo del lavoro ticinese. Lavorare nei cantieri è già pesante, doverlo fare con la paura di essere esposti ad un virus è intollerabile.