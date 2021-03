I 3.000 caratteri a mia disposizione non sono sufficienti a promuovere dettagliatamente la Lugano che vorrei, quella viva. Mi piacerebbe parlarvi di poli di attrazione come lo sport, la cultura, l’università, la finanza e il turismo quali catalizzatori per la crescita della nostra città. Vorrei anche raccontarvi di come immagino dei quartieri vivi e vivibili ed una imprenditorialità cosciente del suo importante ruolo sociale nel sostenere l’economia locale. Non voglio neanche promettervi che trasformerò tutto quello che toccherò in oro, potere questo che, a vedere le campagne elettorali, sembra magicamente appartenere a tutti noi candidati.

Vorrei invece utilizzare i caratteri rimasti per raccontare, a chi ancora non la conoscesse, una Lugano che ho vissuto in prima persona nel mio impegno sociale e che è nascosta ai più. Una Lugano che non è solo aperitivi, finanza e belle auto, ma quella di tante famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, e non soltanto per colpa del recente virus. Una Lugano divisa tra lo sfarzo delle vetrine del centro ed i palazzi popolari del ‘48 abbandonati a loro stessi, con uno spreco di patrimonio per la città ed una ghettizzazione per chi ci abita. Una Lugano che al 25 dicembre vede volontari e cittadini impegnati per la distribuzione di un pasto caldo e di un regalo di Natale a tante persone sole. Una società con dei giovani che hanno bisogno di essere ascoltati e guidati nella loro crescita personale. Una Lugano fatta di responsabilità sociale per la collettività, di centinaia di associazioni e di migliaia di volontari il cui impegno sfugge a molte statistiche di impiego e al calcolo del PIL.

Questa forma di volontariato si estende anche alla disponibilità a seguire i nostri ragazzi nelle attività sportive dei movimenti giovanili, nella partecipazione a supporto dei grandi eventi, nella produzione e diffusione di cultura. Per tutti loro i «grazie» non saranno mai abbastanza.

Viviamo in una società che spesso pensa solo a spostare o a nascondere i problemi invece di risolverli, in cui chi è «diverso» viene isolato invece che incluso e non viene considerato come un fondamentale tassello di una comunità composta da singoli individui, ciascuno con i propri talenti, le proprie forze e le proprie fragilità.

La politica a cui voglio appartenere è quella di una Lugano fatta di persone che possano valorizzare tutto questo patrimonio umano, una politica concreta che sappia trasformare l’impegno e la professionalità di ogni cittadino in innovazioni e in occasioni di lavoro, che crei spazi intergenerazionali di aggregazione, che favorisca lo sviluppo e la crescita economica della città affinché possa tornare ad essere la locomotiva del Ticino.

Credo nella responsabilità civica e nell’impegno individuale a favore della propria comunità, e vorrei concretizzare queste idee con la mia candidatura alle prossime elezioni per il Consiglio Comunale.

Il 18 aprile scriviamo insieme il futuro di Lugano.

Carlo Regondi, candidato per il PLR al Consiglio comunale di Lugano

