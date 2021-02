A fianco a questa componente di arricchimento e riscatto individuale, la fruizione musicale vissuta come celebrazione è vitale per ogni società, e sappiamo bene, vivendo in una città come Lugano, come questa dimensione popolare, da intendersi come uno sfogo nobile, un abbraccio reciproco tra cittadini, possa compiersi in una cornice culturale di alto livello. Lo sappiamo grazie agli anni di Estival Jazz o per l’arrivo di una realtà più recente come il LAC. Manca però una struttura primaria coordinata dal comune che avvicini i giovani alla musica, magari in collaborazione con le scuole, nella gestione di luoghi in grado di dare accoglienza ai tanti ragazzi che possono trovare nel fare o creare musica un antidoto ai veleni della strada, un riparo dalle tentazioni della droga e dal tempo perduto dietro sterili illusioni. Un aiuto a superare i tanti intralci che finiscono spesso per ostacolare i sogni dei nostri figli.