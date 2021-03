Le sfide nei prossimi anni per il Comune di Monteceneri non mancheranno e saranno determinanti per il futuro dei nostri abitanti. È in corso un processo di trasformazione dal punto di vista pianificatorio che a lungo termine porterà sicuramente dei benefici importanti. Da una parte, si concluderà presto il ripristino e il riordino dell’intera area utilizzata durante i lavori di Alptransit (si aprirà peraltro a breve un nuovo cantiere per la messa in opera dello svincolo di Sigirino) ed in quest’ottica anche il progetto PAV e la posa di ripari fonici nelle zone dove la copertura autostradale non sarà possibile (penso in particolare ai quartieri di Camignolo e Bironico) dovranno avere un ruolo centrale. Dall’altra, si concluderà una nuova e fondamentale definizione delle zone destinate alla residenza e di quelle destinate al lavoro con l’intento di attirare aziende di qualità, vista la posizione strategica di Monteceneri.