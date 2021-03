Non mi piace che si parli di città di Lugano, io preferisco parlare di Comune di Lugano. Dire città significa pensare solo al centro. Noi, invece, pensiamo ad un Comune formato da ventun quartieri, tutti di egual pregio, nessuno inferiore all'altro. Per questo dobbiamo investire maggiormente nei quartieri, che sono tutti degli ex Comuni.

Siamo più concreti, facciamo i lavori che servono. Non perdiamoci in quisquilie o in inutili scaramucce e prese in giro, decidiamo per il bene della comunità.

Innoviamo: diamo voce e ascolto alle proposte dei giovani di ogni schieramento politico che propongono nuove visoni del vivere comunale che possono venire a beneficio di tutti, non facciamo nostra la paura di sbagliare.

Aiutiamo i piccoli privati e i proprietari a lanciarsi nel futuro ecosostenibile richiesto a gran voce dai giovani concedendo aiuti volti a risanare e a migliorare energeticamente gli edifici e gli alloggi a favore di noi tutti e dell'ambiente in cui viviamo.

Consolidiamo quanto già abbiamo: ristrutturiamo quelle scuole che sono obsolete ma esistono, ristrutturiamo i servizi di base (acqua, energia, ...) che permettono alla popolazione di risiedere sul territorio, consolidiamo il debito pubblico e non eccediamo nelle spese, facciamo il passo secondo la gamba.

L'aeroporto c'è e non c'è nulla di male se serve soprattutto ai ricchi che pagano tasse anche forfettariamente pari se non maggiori a mille famiglie messe insieme.

L'ex macello liberiamolo: non cediamo ai ricatti di chi non rispetta le regole fondamentali della nostra cultura e della nostra democrazia e ridiamolo in uno stato igienicamente salutare a chi ne ha veramente bisogno come studenti e giovani che cercano spazi per le proprie attività culturali.

Ricordiamo chi siamo: non dimentichiamo mai che oltre che luganesi (chi da sempre e chi da poco se non pochissimo) siamo anche svizzeri e liberi (come ci ricorda l'obelisco in piazza Indipendenza), e che quindi nella nostra cultura – che ormai diversi partiti cercano purtroppo di cancellare – troviamo l'arte del compromesso e del trovare soluzioni ottimali per la nostra comunità.

Ricordiamoci che l'unico partito che ha sempre accettato di parlare con entrambi i piatti della bilancia è il PPD, il partito di centro a cui non importa con chi contratta e quali siano i propri personali vantaggi, ma a cui interessa unicamente il benessere della popolazione, l'unico partito che accetta pensieri di sinistra quanto di destra, che viene ingiustamente tacciato di essere indeciso, ma che quando deve decidere per un Comune o per un Cantone o per la nostra nazione non ha mai dubbi, l'unico partito originalmente conservatore e innovativo insieme sin dalla sua fondazione.

Concludo con un pensiero: chi ha figli come me e che vede il futuro della propria famiglia nel Comune di Lugano, ha certamente a cuore il futuro del proprio territorio e del proprio Comune perché vuole lasciare un'eredità solida e funzionale. Quindi pensiamo a eleggere in Municipio e in Consiglio comunale quelle persone che veramente vivono sulla propria pelle le decisioni che vengono prese per il benessere della comunità: credo che certe decisioni sarebbero ponderate più saggiamente!

Matteus Heiter, candidato per il PPD al Consiglio comunale di Lugano

