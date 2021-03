Sembrerà banale, ma non lo è: «Lugano destinazione del benessere». Vivere in una città organizzata, dove si respira sobrietà, quieto vivere e rigenerazione. In un eccesso di democrazia, portato dai canali social, tutto ciò andrebbe declinato ad ogni singolo individuo. Per ognuno di noi, quanto espresso poche battute sopra, ha diversi significati; è necessario invece seguire uno schema ben preciso, con obiettivi chiari e definiti.

Sobrietà: ovunque io volga lo sguardo vedo solo del bello. Un’armonia di composizioni strutturali che facciano stare bene chi osserva. Abbiamo già luoghi di questo tipo e cito a tal proposito il Parco Ciani, la Piazza Riforma, la Foce e alcuni parchi o sentieri che si sviluppano a ridosso del centro cittadino. Il fatto è che si può fare di più. L’importante è porsi degli obiettivi da raggiungere. Per «Lugano destinazione del benessere» è necessario avvalersi di esperti del benessere, valutare gli investimenti che altre destinazioni hanno stanziato per fregiarsi di questo aggettivo e prenderne esempio.

Noi abbiamo il potenziale, ma spesso per paura di scontentare qualcuno, preferiamo lasciare tutto com’è. Non è necessario andare troppo lontano per capire che la chiusura definitiva del lungolago al traffico crea perplessità; eppure se noi immaginassimo un lungolago pedonalizzato, con le terrazze dei bar e dei ristoranti protrarsi fino all’argine del lago, con verdi e rigogliosi giardini, fontane, piazzette e tutto ciò che rincorre il bello, saremmo già a metà dell’opera.

L’altra metà andrebbe sviluppata anche nelle altre piazze della città, come piazza Pelli, piazza Indipendenza e piazza Molino Nuovo, giusto per citarne alcune. Tutte strutture che necessitano di un lifting di bellezza: aggiungere del verde tra un parcheggio e l’altro non andrebbe a ridurre il numero dei posti auto a disposizione, è necessaria solo un po’ di fantasia del bello. Immaginatevi via Nassa decorata permanentemente con piante e fiori come viviamo solo in una o due occasioni l’anno.

«Lugano destinazione del benessere» porta con sé anche tutta una serie di concetti che vedrebbero le varie parti della città con definizioni chiare: là dove si cita il «Salotto di Lugano», deve essere veramente il «Salotto di Lugano», non può ogni tot settimane trasformarsi in un via vai di camion che scaricano palchi e casse altoparlanti per giornate intere. «Lugano destinazione del benessere» prevederà degli spazi ad hoc per ogni attività, non è più il momento di un mix di segmenti da spartire in pochi metri quadrati più volte l’anno. Il tutto va ben definito, studiato nei dettagli così da offrire al cittadino e al turista una visione che sia permanente e riconoscibile nella sua sobrietà e nella sua bellezza rigenerante, in qualsiasi stagione dell’anno.

Lorenzo Pianezzi, candidato per il PPD al Municipio e al Consiglio comunale di Lugano

