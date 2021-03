«Mamma, ma perché fai ancora politica?», mi ha chiesto l’altra sera mio figlio diciassettenne. «Semplice – ho risposto io – perché c’è bisogno di far muovere le cose in questo Comune. È ora di parlare nuovi linguaggi, di vivere il posto che abitiamo. E per far questo abbiamo bisogno di persone che realizzino le tante buone idee che abbiamo. Con una bella squadra in Municipio e in Consiglio comunale tutto è possibile!»

«Sì e poi cosa faresti di concreto?», mi ha incalzato lui. «Vediamo: una scuola rinnovata, con strumenti moderni, docenti scelti e un pre- e doposcuola degni di questo nome; una palestra attrezzata in modo versatile per i nostri ragazzi e i nostri anziani; una cancelleria e un ecocentro aperti anche quando i genitori escono dal lavoro; un luogo dove, finite le elementari e le medie, i nostri giovani possano continuare a ritrovarsi; una banca del tempo in cui potersi scambiare reciprocamente servizi e saperi; spazi espositivi diffusi, un orto collettivo e poi cinema, concerti, incontri con personalità di spicco...»

La lista è lunga e il lavoro tanto, ma insieme il cammino è più leggero. Sfrondare, limare, ascoltare l’altro per arrivare all’essenziale di un pensiero condiviso è un esercizio che infonde grande positività ed energia. E tutto questo si riassume perfettamente nello slogan che il nostro movimento ha scelto per questa campagna elettorale: «I love Porza». Il resto è vuota propaganda di chi parla del Comune come di qualcosa di astratto e di chi vede i vicini di casa che la pensano diversamente da loro come nemici e non come concittadini. Al termine dello scambio, una domanda l’ho posta anch’io a mio figlio: «Se avessi già diciott’anni voteresti per noi?» Mi ha risposto con la sua solita ironia: «Non ho ancora diciott’anni e non posso votare, ma la mamma è sempre la mamma!»

È solo una promessa di voto, ma conta molto per me. Dall’alto delle finestre del mio studio guardo il Pratone di Porza, che nel 2015 il nostro movimento è riuscito a salvare da una cementificazione scellerata, e, come Rinuccio nella celebre aria pucciniana del «Gianni Schicchi», canto anch’io: «Basta con gli odi grezzi e coi ripicchi. Viva la gente nova e...» IPP IPP IPP!

Maria Raffaella Bruno Realini, candidata sulla lista Movimento Civico-Insieme per Porza-IPP al Consiglio comunale di Porza

