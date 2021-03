Creare nuovi posti di lavoro sarà uno degli aspetti più importanti che Maggia dovrà affrontare nei prossimi anni. Le start-up sono sicuramente un’opportunità che un piccolo Comune come Maggia dovrà essere capace di sfruttare. Non sono grandi imprese che andrebbero in controtendenza con la realtà di un Comune di valle, al contrario, sono piccole aziende che si lanciano sul mercato con un’idea innovativa, specialmente nel campo delle nuove tecnologie.

Lo sviluppo di un Comune è collegato strettamente alla presenza di varie piccole-medie aziende, che portano e creano nuove occupazioni. Occorre mantenere le imprese già esistenti, attirandone contemporaneamente delle nuove, in cui tradizione e innovazione vanno a braccetto.

Per poter portare nuove realtà aziendali, come delle start-up, occorre creare un ufficio comunale competente dove si possono assistere e supportare costantemente, in cui vengono messe a disposizione delle competenze per facilitare l’arrivo di nuovi imprenditori. Portando avanti, dove possibile, delle partnership pubblico-privato al fine di sviluppare economicamente tutta la valle. È importante, comunque, dare un forte spazio all’iniziativa privata.

Degli incentivi economici possono essere un punto importante nell’attrarre start-up. In una situazione economica estremamente difficile a causa della pandemia, che mette sotto pressione le finanze comunali, tali aiuti devono essere ragionati. Uno dei problemi principali per chi vuole creare una nuova start-up è avere il capitale necessario per costruire la propria attività. Un buon accesso alle opzioni di finanziamento è sicuramente un punto fondamentale per Maggia. Oltre agli incentivi pubblici già esistenti, il Comune può andare incontro con altri aiuti economici. Per esempio, annualmente possono essere erogati dei finanziamenti a fondo perso e prestiti a chi ne ha realmente bisogno. Essi portano di conseguenza uno sviluppo imprenditoriale nella valle.

Parallelamente bisogna condurre una politica di «tolleranza zero» con chi vuole fare il furbo con gli aiuti economici ricevuti. In nessun modo si devono sperperare i soldi dei contribuenti. Chi ha accesso a un finanziamento a fondo perso e non rimane per un tempo adeguato a Maggia, decidendo di trasferire immediatamente la propria attività altrove, trasforma tale aiuto in un prestito da restituire in un lasso di tempo prestabilito.

Queste nuove tipologie di aziende possono creare direttamente dei posti di lavoro, dall’altro lato creano anche indirettamente nuove occupazioni per ristoranti, bar, commercianti e artigiani. Per far ciò occorre avere un’infrastruttura informatica/digitale e una connessione internet di livello, portando sempre nuovi servizi pubblici essenziali.

Maggia ha tutte le possibilità per diventare un importante polo d’attrazione per le start-up. È necessario, pertanto, creare un ambiente che permetterà a tutte le prossime generazioni di imprenditori di lavorare e vivere a Maggia.

Emil Ferrari, candidato per il PLR al Municipio e al Consiglio comunale di Maggia

