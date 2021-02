Chi non si è mai trovato imbottigliato nel traffico su via San Gottardo a Massagno? Lunghe attese per percorrere pochi metri, con il concreto rischio di arrivare in ritardo ad un appuntamento. Questa prospettiva spinge non pochi furbetti a tagliare per Massagno, generando così un vero e proprio fenomeno di traffico parassitario.