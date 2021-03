L’ambiente e il territorio, con le sue componenti urbanistiche e paesaggistiche, è tra i temi che stanno a cuore all’«AlternativA – Verdi e Sinistra insieme» in corsa a Mendrisio (lista n. 4). Forte dell’impegno già profuso in passato da «Insieme a Sinistra» e dai «Verdi», il primo dei sette punti del programma di legislatura propone una serie di misure che l’unica forza progressista presente a Mendrisio intende promuovere per assicurare uno sviluppo sostenibile della Città.

Infatti, a fronte di una progettualità spesso orientata prevalentemente a soddisfare interessi economici se non addirittura speculativi, comincia a farsi strada l’esigenza di ricalibrare la pianificazione urbanistica e territoriale nell’ottica di una maggiore qualità di vita dei cittadini e del rispetto delle componenti ambientali. L’evoluzione climatica in corso e, in modo ancor più incisivo, gli effetti della pandemia dimostrano senza ombra di dubbio che gli interessi sociali e ambientali non possono essere subordinati né tantomeno sacrificati ad altre pur legittime esigenze. Detto altrimenti, non si tratta di stilare una graduatoria tra elementi inconciliabili quali socialità, ambiente ed economia, ma di adottare un nuovo modello di sviluppo veramente finalizzato al miglioramento della qualità di vita della popolazione il cui benessere, oggi è ormai assodato, non si misura unicamente dal possesso e dall’acquisizione di beni materiali.

L’armonizzazione dei dieci piani regolatori dei quartieri di Mendrisio secondo il criterio dello sviluppo centripeto di qualità è il primo passo per assicurare un uso parsimonioso del suolo e correggere gli errori del passato. In questo contesto, il piano direttore comunale, in fase di elaborazione, sarà un utile strumento per ricondurre alle giuste dimensioni i piani regolatori sovradimensionati ante-aggregazione.

Tra i progetti concreti a favore dei quali «L’AlternativA» intende impegnarsi, va segnalata anzitutto l’area di Valera da destinare interamente all’agricoltura e allo svago, integrandola nel Parco del Laveggio. In area urbana, ma fondamentali per il benessere dei cittadini, spiccano la riqualifica rispettosa del suo valore storico e di quello naturalistico del comparto di Villa Argentina, la sistemazione definitiva di Piazza del Ponte – da intendersi letteralmente come piazza in grado di valorizzare al meglio il nucleo storico del Borgo e non come appetibile spazio per improponibili faraonici progetti – e la riqualifica del comparto scuole medie-liceo quale polo sportivo. Estendendo il discorso all’insieme dei quartieri cittadini, è necessario inoltre adottare un arredo urbano sostenibile e di qualità per affrontare il problema delle ondate di calore durante il periodo estivo, per combattere l’inquinamento fonico e l’eccessiva illuminazione notturna e per creare la passeggiata a lago e garantire la fruizione pubblica delle rive.

Richiamandosi a due grandi movimenti sociali quali lo sciopero delle donne e quello dei giovani per il clima, «L’AlternativA – Verdi e Sinistra insieme» offre una visione diversa da tutte le altre che coniuga diritti sociali e diritti ambientali.

Giampaolo Baragiola, candidato per L’AlternativA – Verdi e Sinistra insieme al Consiglio comunale di Mendrisio

