Mi presento: mi chiamo Simona Rossini e abito nel quartiere di Capolago.

Di Mendrisio ho ricordi bellissimi fin dall’infanzia, quando frequentavo i lupetti, prima, e gli esploratori, poi, nella sezione locale. Ricordo i sabati pomeriggio spensierati nei boschi e per le stradine per arrivare a svolgere le nostre attività in quelli che adesso sono diventati i quartieri di Rancate e Genestrerio.

Ho poi vissuto quasi nove anni a Ligornetto (quando non esisteva ancora l’aggregazione) dove ho condiviso con nuove amicizie gli anni della prima infanzia di mia figlia. In seguito, mi sono trasferita definitivamente a Capolago. Nel mio quartiere vivo attivamente da 15 anni, sono collaboratrice della Benefica per la quale ci occupiamo di volontariato finalizzato alla raccolta fondi per attività soprattutto con gli over 60 e con i bambini del luogo. Qui ho ritrovato amici di infanzia ed ex compagni di scuola e sono diventata commissaria di quartiere.

Leghista dal 1991 (quando ancora non avevo diritto di voto) ma impossibilitata ad occuparmi di politica attiva perché mi sono dedicata principalmente alla mia piccola famiglia monoparentale e alla mia professione, mi sono affacciata al Consiglio comunale nel 2019 sostituendo un Consigliere dimissionario.

A Mendrisio vorrei continuare a lavorare come fatto in questo anno per migliorare e difendere il nostro territorio, senza dimenticare la qualità di vita anche nei quartieri. Vorrei una Città che offre opportunità lavorative (e non solo assistenzialismo) ai nostri giovani e alle persone che loro malgrado versano in disoccupazione o in assistenza.

Mendrisio deve restare attrattiva per aziende virtuose che vogliano impiegare personale residente.

Promuovere «prima i nostri» significa creare una società attiva, più indipendente ed ottimista, un gettito fiscale importante per la Città e determinare un’economia migliore anche per i nostri commercianti.

Vorrei una Città pulita e ordinata senza fenomeni di vandalismo e di degrado. Vorrei una Città a misura d’uomo, di donna e di bambino con le infrastrutture adeguate ad un benessere sociale.

Tra questi temi non ne dimentico uno molto caro a me e al mio gruppo, mantenere il reparto di ostetricia presso il nostro ospedale che deve offrire anche questo importante servizio alle donne ed alla popolazione. Tutte questioni sulle quali mi sono già chinata e che, se mi sarà data la possibilità, porterò avanti senza esitazioni.

Simona Rossini, candidata per il gruppo Lega-UDC-UDF al Municipio e al Consiglio comunale di Mendrisio

