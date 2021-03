mi chiamo Francesco Brunone, ma da sempre vengo soprannominato «Frank». Ho compiuto 57 anni in gennaio, sono sposato da 35 anni con Antonella e sono padre di Matteo e Martina, entrambi giovani adulti.

Sono nato, nel 1964, nel Canton Soletta. Quando sono giunto a Caslano, 32 anni or sono, mi sono subito innamorato del borgo adagiato sulle rive del lago Ceresio.

Nella vita sono professionalmente attivo quale rappresentante vendite per una storica società, nata più di 100 anni fa a Zurigo, che si occupa principalmente di sviluppo, fornitura e produzione di componentistica industriale.

Ma torniamo a Caslano. Posso garantirvi che, ancora oggi, quando passeggio per il nostro Comune, oppure intorno al monte Sassalto, rimango sempre sbalordito dalle bellezze naturali di cui abbiamo la fortuna di godere. «Bellezze» giunte fino a noi grazie a chi ci ha preceduto e che, con lungimiranza umana e capacità politica, ha permesso alle generazioni successive di poterne godere.

Ecco spiegato il motivo per cui vorrei (ri)mettermi a disposizione della nostra Caslano: mi piacerebbe continuare a dare il mio contributo per preservare quanto raggiunto dal Comune fino ad oggi e, contestualmente, cercare di far progredire sotto tutti gli aspetti la già ottima qualità di vita a Caslano. Perseguo questi miei obiettivi contraddistinto dal mio spirito liberale, assicurandomi che i cittadini di Caslano abbiano le stesse opportunità e, rispettivamente, gli stessi doveri.