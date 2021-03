Ho imparato l’amore per la politica da mio nonno, che era attivo nel partito liberale di Riva San Vitale. Ancora per amore, ma della bellezza dei luoghi, insieme a mia moglie e a mio figlio abbiamo scelto, da molti anni, Cademario quale centro della nostra vita.

Cademario è un Comune che esce da un periodo di vita amministrativa non priva di tensioni, di disaccordi personali e di ruggini del passato. Queste elezioni sono dunque molto importanti per cogliere l’opportunità di una svolta.

Ho una consolidata esperienza professionale come ingegnere ed una buona conoscenza delle modalità operative di un’amministrazione pubblica dal momento che lavoro presso la Confederazione. Non ho tuttavia praticato politica attiva precedentemente a Cademario: dunque non mi sento in alcun modo condizionato da eventi pregressi. Mi sento invece libero di operare al meglio con lo sguardo rivolto al futuro.