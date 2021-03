Cara lettrice, caro lettore, è un piacere fare la tua conoscenza, sono Carlotta Lo Porto e vorrei raccontarti il motivo per cui mi candido al Municipio e al Consiglio comunale. Sono una giovane donna, classe 1994, ho una laurea in italianistica, sono quasi giunta alla conclusione del mio Master in letteratura e mi sto inoltre muovendo nel mondo dell’insegnamento. Credo dunque di poter affermare che sono una giovane in mezzo ad altri giovani.

Con rammarico, mi sono risposta che, al momento, quel posto è solo marginale e periferico. A Chiasso non c’è realmente un luogo per la nostra fascia di età, che sia di svago o di altro. Portiamo ad esempio la Commissione giovani, di cui facevo parte; quest’ultima è stata estremamente sottovalutata in quanto non si è mai concretamente riunita: sarebbe stato, al contrario, un valore aggiunto per la nostra piccola società ascoltare coloro che ne erano all’interno. Ragazzi che, purtroppo, sempre di più stanno lasciando la città di confine. Per il futuro sarebbe stimolante comprendere dunque le loro esigenze e chiedere loro quali siano i loro sogni. Una Commissione giovani potrebbe, per di più, essere davvero l’occasione per delle attività territoriali e magari anche nazionali, nel settore «gioventù e politica», le quali potrebbero spaziare tra eventi, seminari, discussioni con una peculiarità in comune: la possibilità, per i giovani partecipanti, di svolgere un incarico attivo nel pianificare, preparare e realizzare i progetti.