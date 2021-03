Cara concittadina, caro concittadino, mi chiamo Arianna Cattaneo (classe 1993) e sono di Seseglio-Chiasso. Ho terminato da poco il Master of Arts in Legal Studies all’Università di Friburgo, dopo aver conseguito un Bachelor in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano e dopo diverse esperienze lavorative nel marketing a livello di multinazionali e di startup. Anche se per ragioni di studio sono stata a lungo oltre San Gottardo ed oltreconfine, a seguito dello scoppio della pandemia e dell’implementazione della didattica a distanza, sono ritornata nel mio paese d’origine e questo mi ha permesso di riscoprire ed apprezzare il Comune che da sempre reputo «casa». Ora quello che cerco è una posizione attiva e partecipe nella comunità.

Mi candido per il Consiglio comunale come indipendente nella Lista 3, insieme a PPD e Verdi Liberali, con la voglia di mettermi in gioco e di dare un aiuto concreto. Seppur avendo a cuore il progetto «Smart Chiasso» e riconoscendo l’importanza dell’appartenenza ad un gruppo e del sostegno che ne consegue, decido di candidarmi come indipendente nell’ottica della cooperazione e per mettere il focus sui progetti e sui bisogni dei cittadini, indipendentemente dal loro sesso, dal loro credo o dalla propria appartenenza politica. Si tratta di un’opportunità che esiste, che reputo percorribile a livello locale e che pertanto decido di cogliere e di promuovere nella speranza che possa fungere da incentivo per incrementare la partecipazione attiva alla politica comunale, purtroppo sempre meno scontata.

Il problema principale del mio Comune è quello di essere un punto di passaggio e non di arrivo; area industriale e di frontiera piuttosto che centro di aggregazione e di scambio. Nella Svizzera interna tutti conoscono Chiasso come la località più a sud del Ticino, come uscita dell’autostrada e come zona di confine con l’Italia ma in pochi si fermano a visitarla e molti degli stessi chiassesi passano il proprio tempo libero altrove. Le infrastrutture da rinnovare, la circolazione sempre più problematica ed i punti di interesse poco attrattivi non aiutano. I progetti però ci sono ed il nuovo quartiere «Gleis 4» ne è l’esempio, progetto sicuramente ambizioso e che darebbe la spinta giusta verso una politica innovativa; capace di trovare risposte e soluzioni sia a breve che medio e lungo termine.

Qualora dovessi essere eletta mi impegnerò per evitare che si perdano di vista le persone, per rendere Chiasso più attrattiva e far sì che diventi un punto di arrivo e non solo di passaggio; una smart city. Credo fortemente che questa sia la chiave per garantire il benessere dei cittadini e la redditività di esercizi pubblici e commerciali.

Arianna Cattaneo, candidata sulla lista PPD, GG, Verdi Liberali e Indipendenti al Consiglio comunale di Chiasso

