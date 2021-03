Mobilità lenta e sostenibile, un binomio su cui riflettere e sul quale investire. Di fronte a un sistema viario sempre più saturo e caotico diventa urgente prendere decisioni esemplari in modo tale da invertire la tendenza. In una società che corre, oggi è già futuro ed è giunto il momento di agire con coraggio. Incroci pericolosi, strisce pedonali non idonee, marciapiedi stretti, piste ciclabili insufficienti e talvolta al limite del praticabile. Ogni giorno un’occasione per osservare l’inadeguatezza delle nostre strade e, soprattutto, bambini costretti a percorrere questa «giungla urbana» per poter andare a scuola.

In questo contesto vorrei portare un cambiamento significativo. Sogno una Lugano diversa, a misura d’uomo, più vivibile e più sicura per la popolazione e per i turisti. Sono pertanto favorevole ad un ampliamento delle zone a 30 km/h sia in centro, sia nei quartieri residenziali. Strade, automobili, biciclette e pedoni dovrebbero convivere in maniera più armoniosa: liberare le vie trafficate dai parcheggi, per far posto a marciapiedi più agevoli e a piste ciclabili più funzionali. Oltre all’estensione di questi percorsi andrebbero poi potenziati i mezzi pubblici, aumentando l’offerta delle linee e le frequenze dei bus. In sostanza occorre rendere attrattivi i mezzi di trasporto per gli spostamenti in città e per chi arriva dalle periferie e ostacolare l’uso e abuso dell’auto.