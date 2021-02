L’accordo di libero scambio con l’Indonesia va respinto per ragioni di protezione ambientale e di rispetto dei diritti umani. La Svizzera, Paese ricco, dalla solida tradizione umanitaria e sede d’importanti organizzazioni internazionali, dovrebbe sottoscrivere accordi commerciali, soprattutto con Paesi del Sud del mondo, solo in presenza di clausole forti, inequivocabili, che non permettano facili scappatoie, come nel caso dell’accordo con l’Indonesia, ora in votazione.