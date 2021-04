Per noi Verdi di Locarno il rapporto con l’ambiente è fondamentale e centrale nel modo di fare politica. Noi ed io, come candidato al Municipio e come padre, desideriamo modificare il rapporto delle presenti e future generazioni con l’ecosistema che abbiamo intorno, per il benessere reciproco.

Sosteniamo fortemente l’economia di montagna, strumento essenziale per la protezione e la conservazione del territorio, dell’ambiente e della salute, così come dei saperi artigianali e contadini, ma riteniamo che un vero contatto con l’ambiente debba avvenire anche in città, per esempio con gli orti comunali.

Concretamente, desideriamo implementare dei corsi di autoproduzione offerti dal Comune, oltre all’educazione ambientale sistematica in tutti i livelli delle scuole comunali.

Per curare l’alimentazione sin dalla tenera età, vorremmo la centralizzazione delle mense comunali con una maggiore offerta di pasti a basso impatto climatico, con meno proteine animali e più proteine vegetali e l’inserimento all’interno dei programmi scolastici di laboratori legati all’agricoltura e all’autoproduzione alimentare (orti scolastici).

In merito a un maggior rispetto dell’ambiente, chiediamo di limitare la produzione di foraggi e l’utilizzo prolungato come pascolo sulle superfici idonee alla produzione di proteine vegetali per l’alimentazione umana, di diminuire l’uso di pesticidi e di favorire con incentivi l’agricoltura biologica.

Inoltre riteniamo che anche i comportanti individuali siano fondamentali, per cui vogliamo permettere anche il riciclo della plastica, istituire la raccolta dei rifiuti compostabili da cucina, promuovere dei mercatini e delle iniziative di scambio dell’usato (vestiti, mobili, apparecchi, attrezzi, biciclette), sostenere l’estensione dell’oggettoteca e una maggiore sensibilizzazione per favorire l’uso condiviso di apparecchi e utensili.

È nostra intenzione avviare una campagna di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti e avere una maggiore presenza di operatori comunali nei centri di raccolta separata, così come aumentare i punti di raccolta differenziata e aumentare i cestini con possibilità di separazione.

Marko Antunović, candidato sulla lista Verdi e Indipendenti al Municipio e al Consiglio comunale di Locarno

