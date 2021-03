Lunedì 29 marzo, il Consiglio comunale voterà la richiesta di credito per la progettazione degli alloggi per anziani autosufficienti. Desidero qui evidenziare alcune criticità del messaggio municipale.

In primo luogo, pare sorprendente che ben 36 nuclei familiari siano interessati a questi appartamenti, quando a Chiasso vi è un centro simile, di recente costruzione, dotato di servizi d’avanguardia, largamente sottoccupato.

Al fine di locare alcuni spazi, il Municipio vaglierebbe l’ipotesi di trasferirvi l’asilo nido. Quale onorevole metodo per ringraziare don Angelo, dopo aver messo a disposizione la Casa parrocchiale a favore dei nostri figli.

Il Municipio avrebbe ponderato l’aspetto del numero di appartamenti da realizzare, ha però considerato quanti posteggi sono effettivamente necessari (intendono realizzarne 101)? Il Municipio si illude inoltre di poter affittare tre spazi commerciali nonostante in paese ve ne sono già numerosi sfitti e alcuni in costruzione.

Il tetto massimo di spesa è poi sproporzionato, basti considerare, ad esempio, un centro simile nel Locarnese, in via Bramantino, per il quale sono stati preventivati 10.774 milioni per 37 alloggi, oppure, sempre nel Locarnese, la «Residenza PerSempre»: 26 milioni per 74 appartamenti; entrambi i progetti sono molto meno costosi di quello di Novazzano.

In merito all’incidenza sulla gestione corrente, il messaggio del Municipio è deficitario: non determina il valore venale ex post, rispettivamente il valore di stima dell’immobile, necessari, trattandosi di un bene patrimoniale, per determinare le conseguenze contabili dell’investimento. Ritenuto come la variante 1 progettata da Interfida SA (verosimilmente perseguita dal Municipio) provoca una perdita annua considerevole, il valore venale dell’immobile sarà di gran lunga inferiore al valore di costruzione, per cui il Comune dovrà contabilizzare una «correzione di valore», da me valutata nell’ordine di diversi milioni di franchi, consumando le riserve accumulate. Perché sottacere questo aspetto, che renderebbe il progetto speculativo, quindi potenzialmente contrario all’articolo 168 della legge organica comunale (LOC) (divieto di speculazione)?

Considerata la rappresentanza delle forze politiche in Consiglio comunale, il messaggio verrà verosimilmente approvato. A noi contrari non restano che due vie percorribili: la raccolta delle firme ed un ricorso ai sensi della LOC. Occorre comunque formare delle alleanze, in modo da coinvolgere tutti i cittadini contrari, dandosi forza vicendevolmente. Vinta questa causa, sarebbe interessante promuove, dapprima, un progetto per definire le priorità in ambito comunale e, poi, in maniera trasparente, realizzare gli investimenti utili alla maggioranza della popolazione.

Consultate la pagina dei Verdi di Novazzano: troverete tante informazioni interessanti.

Filippo Piffaretti, candidato per I Verdi al Municipio di Novazzano

