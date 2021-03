Nelle scorse settimane, due progetti hanno caratterizzato il futuro della nuova Bellinzona: l’approvazione definitiva del progetto del semisvincolo e l’approvazione in Consiglio comunale del piano d’indirizzo territoriale, nascosto nella quasi criptica definizione di «Piano d’azione comunale». Grazie alla sua lunga storia, iniziata negli anni Novanta con l’impulso decisivo dell’allora sindaco di Giubiasco Mauro Dell’Ambrogio, e alla sua visibilità come opera nonché alle conseguenze sulla rete viaria della nuova città, il primo progetto è stato colto da tanti. Sottotraccia, malgrado il periodo elettorale, è passato il piano d’indirizzo territoriale.

L’attenzione di molti quando si affronta il tema della pianificazione si ferma alla constatazione che si tratta di «piani e norme» di regola di non facile comprensione. Purtroppo pochi colgono l’essenza di questo ambito strategico. Qui il Comune di Bellinzona, grande come un Cantone, deve avere un ruolo da protagonista del suo futuro e non deve subire le regole imposte da altri. Basti pensare che altre entità territoriali della nostra dimensione che, per il semplice motivo che sono formalmente dei Cantoni, interagiscono direttamente con Berna. Berna che indica le linee guida e lascia a questi piccoli Cantoni ampia autonomia. Noi abbiamo un Cantone che in parte aiuta ed in parte frena. Centrale è la necessità che lo sviluppo del «Piano di indirizzo» si faccia con un attivo coinvolgimento degli attori che compongono il «sistema Bellinzona», dall’economia alla socialità, passando per le parrocchie, i patriziati e le associazioni. Il formale esercizio delle serate informative è sorpassato e soddisfa, forse, le esigenze legali minime. Le vere forze del sistema, quelle che meritano di essere ascoltate se si vuole avere degli strumenti che ponderino tutti gli aspetti, vanno coinvolte e messe nella condizione di esprimere le loro valutazioni e le loro aspettative.

In questi due anni, il Municipio ha fatto i primi passi in questa direzione. Ora si tratta di sviluppare e stimolare la partecipazione in modo moderno come da anni fanno la Confederazione ed il Cantone. Si tratta di dar segno di maturità nella gestione di un tema strategico e squisitamente politico come la pianificazione. A differenza del settore finanziario e sociale, le tempistiche sono molto lunghe e ci vogliono politici che sappiano guardare oltre la singola legislatura. Non è una perdita di tempo e nemmeno un investimento inutile: è democrazia diretta.

Ciò è ancor più importante perché le nuove tendenze urbanistiche privilegiano le zone miste che in zona urbana arrivano alle «smart city». Non ci si può perdere in valutazioni teoriche sul numero degli abitanti, dimenticando che un territorio si misura soprattutto nella capacità di esprimere posti di lavoro. Anche il tema dello sviluppo verticale dell’edificazione deve essere affrontato in modo aperto e democratico. Sono riusciti a farlo a Coira: lo possiamo fare anche noi, storica porta sud della parte centrale delle Alpi?

Davide Pedrioli, candidato sulla lista PPD-GG-PVL al Consiglio comunale di Bellinzona

