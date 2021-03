A poco più di un anno dai miei primi passi nel mondo della politica attiva, mi ritrovo ad affrontare questa anomala campagna elettorale come mai avrei pensato di dover fare. L’anno appena trascorso ha stravolto le nostre abitudini e le nostre certezze, ci ha obbligati a ridefinire le nostre priorità e i nostri comportamenti, mostrando che l’essere umano dispone di uno spirito di adattamento che difficilmente avremmo immaginato.

Senza voler sottovalutare le reali problematiche causate da questa pandemia di cui, a ragione, si è a lungo dibattuto, vorrei proporre qualche riflessione su alcuni aspetti che a mio avviso meritano attenzione.

La prima riguarda gli effetti della pandemia sulla mobilità degli individui, soprattutto durante la prima ondata. La necessità di mantenere le distanze e le strade liberate dal traffico hanno consentito un maggiore utilizzo delle due ruote e molte città (Lugano compresa) hanno sviluppato più o meno rapidamente i cosiddetti percorsi «pop up», ovvero piste ciclabili temporanee generalmente ricavate delimitando una parte esistente delle strade. C’è da augurarsi che questi interventi non siano temporanei ma siano il preludio ad un’effettiva e rapida transizione verso una mobilità sostenibile che deve essere promossa dalla politica. È necessario creare una rete che permetta di spostarsi in sicurezza su tutto il territorio prevedendo anche un numero sufficiente di posteggi per le due ruote.

Una seconda conseguenza di questa pandemia è una certa riorganizzazione della nostra quotidianità e una maggiore flessibilità in ambito professionale, sia da parte dei dipendenti sia da parte dei datori di lavoro. Lo sviluppo del telelavoro ha mostrato che sono possibili nuove forme organizzative che possono andare a beneficio della conciliabilità tra lavoro e famiglia. Quando questa crisi finirà, sarebbe bello che quello che è stato (e per alcuni lo è ancora) un obbligo diventi una nuova realtà, non più imposta, ma scelta liberamente. In questo ambito l’ente (para)pubblico può senz’altro fare in modo di diventare un buon esempio.

Un’ultima considerazione riguarda un tema su cui si è molto insistito durante l’ultimo anno e cioè la responsabilità individuale. In Svizzera, alcune libertà sono state fortunatamente limitate in modo minore rispetto ad altri Paesi (pensiamo per esempio alla libertà di movimento). Questo è probabilmente stato possibile anche grazie all’autodisciplina dei cittadini che si sono adattati e che hanno generalmente rispettato con impegno e responsabilità le direttive emanate dalle autorità, sebbene ciò sia stato (e lo è ancora) molto faticoso. Le nostre città (a Lugano la situazione è evidente anche ad un osservatore distratto) mostrano ora segni visibili di sofferenza e il numero crescente di vetrine e superfici vuote rischia di creare un circolo vizioso. Per cercare di frenare questa tendenza è necessario l’impegno di tutti: della politica (e quindi dell’ente pubblico), ai singoli cittadini, che potranno fare la loro parte sostenendo i commerci e le attività economiche locali: anche questa è responsabilità individuale.

Luisa Tettamanti, candidata per il PLR al Consiglio comunale di Lugano

