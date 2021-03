La partecipazione dei cittadini nelle decisioni che li riguardano è fondamentale per mettere in atto una vera e propria democrazia diretta. Non basta realizzare un’assemblea o organizzare una conferenza in cui si spiegano decisioni già prese per definirsi partecipativi. Mi piacerebbe che a Locarno gli abitanti, siano essi anziani, bambini o stranieri, possano partecipare attivamente alla costruzione in senso lato della città. La cittadinanza attiva si apprende sperimentandola. Democrazia non è solo andare a votare. Quella è una parte del tutto, è la punta dell’iceberg. La partecipazione attiva ne è una parte importante, è fare assieme, senza delegare. Ci viene in aiuto il Bilancio partecipativo, che è un approccio idoneo per promuovere la democrazia, per stimolare il dibattito creativo fra i vari gruppi della popolazione, per trovare soluzioni, sentirsi appartenenti alla stessa comunità. È un modo interessante per contrastare la disaffezione alla cosa pubblica. Si tratta di dare la possibilità ai cittadini di proporre dei progetti che ritengono utili e prioritari per il loro Comune o di scegliere votandoli, quelli che potranno essere realizzati.