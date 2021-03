Passeggiando per le strade di Massagno incontro Francesco con la sua mamma. Francesco, bambino vivace e curioso, intavola con me il seguente discorso:

«Ma come mai vivi a Massagno?»

«C’è altro. Quest’anno, nonostante la pandemia, abbiamo comunque festeggiato in modo alternativo il Natale, regalando un panettone a tutti i fuochi, e il carnevale, offrendo agli over settanta il tradizionale risotto.»

«Ma non c’è anche la Spinelli SAM Massagno? Io gioco a basket sai.»

«Quante cose ci sono a Massagno! Ma ci sono abbastanza spazi verdi per noi bambini?»

«Certamente. Il Municipio ha allestito un regolamento, che deve ancora essere approvato dal Consiglio comunale, il quale prevede che il Comune sovvenzioni venti appartamenti destinati alle famiglie del ceto medio che fanno fatica finanziariamente ma che non hanno accesso agli aiuti sociali.»

«Direi che è un’ottima idea. Ma tutto questo sarà possibile anche in futuro?»

«Sì, se il Municipio e il Consiglio comunale continueranno a lavorare come fatto fino ad ora. Lo sai che a breve ci sono le elezioni comunali?»

«No, non lo sapevo. Cosa significa?»

«Significa che scade il mandato dei sette municipali e dei trenta Consiglieri comunali in carica. I cittadini maggiorenni devono dunque votare scegliendo i candidati che preferiscono per un nuovo mandato.»

«Ah ok. Anche tu sei in lista?»

«Si, anche io sono in lista, sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale.»