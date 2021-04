Immagino una scuola di ballo che propone il suo saggio in rotonda, un gruppo di teatro che si inventa uno spettacolo in un bosco, un coro che si esibisce sul lungolago, una classe di liceo o del DFA che espone i suoi pannelli divulgativi in rotonda. Penso a mamme o a maestre che raccontano storie nei parchi, animatori di parrocchia o di colonia che propongo giochi di ruolo, il fisarmonicista pensionato che intona canti popolari, l’avvocato che nel tempo libero suona il sax insieme all’amico chirurgo appassionato di contrabbasso. Vedo quel papà poeta che legge in un parco i suoi scritti mai pubblicati, i caffè letterari, filosofici, teologici, un torneo di scopa, il bimbo che esce dalla cameretta con le sue magie, la studentessa che insegna a costruire un aquilone, le foto dell’esperienza di volontariato, le sculture fatte con il materiale riciclato... e tanto altro.