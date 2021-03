«Massagno non si ferma» non vuole essere solo uno slogan, ma la volontà politica di rispondere per tempo alle mutate necessità della cittadinanza, oggi più di ieri. Ciò, se ce n’era bisogno, lo si vede in più occasioni in questa pandemia.

La gente è stufa delle lungaggini procedurali e delle diatribe fini a sé stesse per il primato delle idee. La politica arranca in diatribe ideologiche e di forma mentre i problemi languono e si acutizzano.

A me piace immaginare Massagno come una sapiente relazione di opportunità per rispondere alle varie necessità della popolazione: giovani, famiglie, anziani, aziende, associazioni.

Diversificare per crescere: la natura insegna che la migliore strategia di sopravvivenza è rappresentata dalla biodiversità. Lo stesso principio viene seguito dalla finanza con la diversificazione degli investimenti e dalle assicurazioni con la ripartizione dei rischi. Un altro bell’esempio è dato dalla pittura; io sono amante dell’impressionismo: che risultati stupendi il sapiente accostamento di un’infinità di minuscoli tocchi di colore su una tela di Monet! Questo è lo sguardo che porto verso le sfide che ci attendono: soluzioni integrate, flessibili, sostenibili e attuabili a corto, medio e lungo termine.

In quest’ottica aspiro a voler continuare a dare il mio contributo, in particolare, all’attuazione dei progetti inerenti alla promozione di alloggi a pigione sostenibile e alla pianificazione integrata a favore degli anziani. Ma anche alla promozione di opportunità occupazionali favorendo l’insediamento a Massagno di laboratori e aziende attive nel campo della ricerca e dello sviluppo delle nuove tecnologie. Abbiamo un enorme potenziale ancora poco sfruttato: il centro di calcolo, l’USI e la SUPSI.

Massagno non è solo un Comune, è una comunità basata sul lavoro appassionato delle tantissime persone che ci hanno preceduto e di quanti ancora oggi continuano ad operare per l’invidiabile qualità di vita di cui possiamo andare fieri. Questo tesoro non va sprecato, ma difeso e sostenuto.

Qualcuno sarà tentato di dar credito a proclami di cambiamenti salutari, ma intanto la realtà dei fatti è lì a dimostrare la concretezza del lavoro svolto, con meticolosa pazienza, giorno per giorno. Certamente tutto è perfettibile e allora guardiamo al futuro forti dell’esperienza maturata in passato.

Stiamo ancora lavorando per tutta la comunità e se lo vorrete, anch’io farò la mia parte.

Emilio Corti, candidato sulla lista PPD, GG e Verdi liberali al Consiglio comunale di Massagno

©CdT.ch - Riproduzione riservata