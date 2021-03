La visione che noi giovani abbiamo del nostro futuro è vagamente nichilista. Non solo per le mille preoccupazioni che un giovane ha tutto il diritto di avere, ma perché la nostra generazione - volente o nolente - dovrà fare i conti con il cambiamento climatico. Per noi il futuro è un problema da risolvere, un regalo avvelenato. Non è più un’opportunità da sfruttare o una promessa come lo era in passato.