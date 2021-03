Infine, per quanto riguarda l’approccio partecipativo, gli orti urbani, l’economia circolare: tutti elementi auspicabili, mi chiedo se ciò funzionerebbe in una realtà piccola come la nostra, se queste cose possano essere offerte artificialmente, come e da chi verrebbe coordinato il tutto. Ricordiamo che l’operazione di trasferimento (di una parte) dell’attività delle Officine a Castione con conseguente disponibilità del sedime attuale si basa su un partenariato tra Cantone, Città e FFS e ha un costo di 360 milioni di franchi, di cui 20 a carico di Bellinzona, 100 del Canton Ticino e 60 della Confederazione. Le FFS avranno a disposizione la metà dei 120.000 mq, l’altra metà spettando ai due enti locali. Assicuriamoci che questi soldi siano spesi in modo sostenibile e non demolendo per poi costruire elementi inutili.