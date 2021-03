Desidero proporvi alcune mie considerazioni sul lavoro che viene svolto in seno al Municipio di Agno, in particolare su quello del mio Dicastero Finanze, e sulla piega che sta prendendo la campagna elettorale con i battibecchi che sta creando.

Oggigiorno, un municipale deve occuparsi principalmente del proprio Dicastero in modo professionale garantendo una disponibilità di tempo ed energie davvero importante: oltre al regolare ascolto dei fabbisogni della popolazione, c’è un continuo aggiornamento alle direttive cantonali che, ad esempio nel mio caso, riguardano in modo particolare l’adeguamento della contabilità comunale al nuovo modello contabile MCA2 che entrerà in vigore ad Agno a partire dal 2022. In questo contesto è fondamentale creare un buon rapporto con i servizi comunali competenti assumendosi le proprie responsabilità, supportandoli nel loro lavoro ed evitando di delegare loro decisioni di competenza della politica.

Si tratta però di un sistema collegiale che implica lo studio approfondito anche dei dossier dei miei colleghi per poter contribuire in modo costruttivo a determinare le scelte comunali. Ad Agno questo ha significato e continuerà a voler dire anche in futuro: occuparsi di numerosi progetti come, ad esempio, la pianificazione del territorio con la conclusione dell’iter per le zone Monda e Bolette e per un esame approfondito della zona lago, oppure l’evoluzione della progettazione definitiva del nuovo asilo.

Ci sono inoltre dossier sovracomunali da approfondire quali la circonvallazione Agno-Bioggio, la rete tram-treno e l’aeroporto: tutte infrastrutture importanti e decisive per il futuro di Agno.

La campagna elettorale in quel di Agno si sta surriscaldando a causa della scissione in seno al PLR che ha visto la nascita di un nuovo movimento politico. Lungi da me l’idea di mettere il naso in beghe altrui, ma i continui attacchi al Municipio da parte dei transfughi, con la complicità nemmeno tanto velata di altre forze politiche, non fanno certo il bene del Comune e sono dettati da rivalse e interessi particolari e personali.

Voglio così ricordarvi che ad Agno PPD e Generazione Giovani presentano un mix davvero interessante di candidati con molta esperienza e di candidati giovani, i quali presentano una solida base di competenza e serietà, privi di ogni e qualsiasi interesse personale.

Personalmente mi ricandido per garantire una direzione competente e seria delle finanze comunali, evitando, soprattutto in questo periodo, attacchi sconsiderati che hanno il solo scopo di ridurre in modo indiscriminato la spesa pubblica e di ridurre i servizi alla popolazione.

Pierluigi Negri, candidato sulla lista PPD e Generazione Giovani al Municipio e al Consiglio comunale di Agno

