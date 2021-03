A Locarno, in piena campagna elettorale, nei dibattiti televisivi e sui media i candidati stanno illustrando alla cittadinanza i programmi di partito così come i progetti sui cui puntare per il rilancio di Locarno. Il tema più gettonato è quello relativo alla Piazza Grande, dove tutti sembrerebbero concordi sulla concretizzazione del progetto di arredo urbano cittadino, il cui concorso sta per concludersi. Un altro progetto sostenuto da molti, nonostante necessiti ancora di essere approfondito e sviluppato, è quello riguardante il rinnovo del Palexpo. Ritengo che entrambi i progetti rivestano un ruolo strategico per lo sviluppo turistico di Locarno, essi permettono infatti l’ampliamento dell’offerta turistica così come eventi congressuali e culturali tutto l’anno: per questa ragione siano dunque da perseguire.

Se da una parte sarà necessario collaborare di comune accordo per fare fronte alla crisi sociale innescata dalla pandemia, la quale avrà ripercussioni economico-sociali altrettanto gravi sulla popolazione, Locarno dovrà chinarsi anche su un’altra importante problematica, troppo poco tematizzata: quella relativa alla perdita di attrattività abitativa che ha avuto come conseguenza la diminuzione demografica riscontrata nell’ultimo quinquennio. Se da una parte, con la realizzazione dei collegamenti veloci con il resto della Svizzera e del Cantone con conseguente riduzione dei tempi di collegamento, ci si sarebbe aspettati un importante aumento demografico e un rilancio generale, questo purtroppo non è avvenuto. Anzi, è successo esattamente il contrario. A partire dal 2017, a Locarno vi è stata una costante flessione demografica con una diminuzione totale di circa 400 residenti. Se comparati ad una città come Bellinzona, che ha saputo sfruttare a pieno il nuovo collegamento ferroviario, ed ha fatto segnare dal 2015 un aumento di circa 1.000 abitanti, sorge spontaneo chiedersi cosa abbia sbagliato Locarno e il suo Municipio nelle ultime legislature. Come è possibile che una delle mete turistiche e culturali più pregiate della Svizzera, che anche in questo difficile periodo pandemico ha dimostrato di saper attrarre turisti da ogni dove, non sia un luogo attrattivo in cui vivere?

Al futuro Municipio spetterà dunque il compito di trovare una risposta a questa domanda e rendere Locarno non solo attrattiva turisticamente, ma soprattutto un luogo in cui vivere: una città che offra posti di lavoro attrattivi, servizi capillari che tengano conto di tutte le esigenze intergenerazionali, socioeconomiche, interculturali e che favorisca l’insediamento di famiglie. L’estensione della zona 30 nel quartiere Rusca-Saleggi, così come la certificazione dell’UNICEF di «Comune amico dei bambini» sono passi importanti nella giusta direzione. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo con la popolazione e le preziose associazioni di quartiere impegnate su tutto il territorio sarà però possibile rendere Locarno un posto ancora migliore e attrattivo in cui vivere.

Luca Pizzetti, candidato sulla lista Sinistra Unita al Consiglio comunale di Locarno

