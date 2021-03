Con l’arrivo delle elezioni comunali e la presentazione delle liste, una volta di più si discute della presenza – o meglio dell’assenza – delle donne nei vari gremi politici. Certi partiti ripetono le solite non convincenti scuse come ad esempio: «ma non ci sono donne che volevano candidarsi». Ci si chiede quanto sia credibile l’impegno di partiti che in questi 50 anni di diritti di voto alle donne non sono ancora stati capaci di promuovere adeguatamente le donne in modo che se la sentano di candidarsi.

Ma bisogna anche aggiungere che, se da un lato candidarsi è il primo passo ed è certamente importante, evidentemente ciò non basta per avere successo.

Ci sono studi che dimostrano che per avere successo (inteso nel senso classico), un requisito particolarmente importante è la volontà e la perseveranza. Per avere una posizione di potere, e non importa se in politica, nell’amministrazione pubblica o nell’economia privata, ci vuole l’ambizione per arrivarci. Ed è esattamente questa caratteristica che è percepita come qualcosa di negativo per le donne.

Per una donna, il sentiero per arrivare al successo diventa così un difficile atto di equilibrio tra impegnarsi per raggiungere il proprio scopo ed evitare di mostrarlo.

Inoltre, come segnala la sociologa Franziska Schutzbach: più le donne si comportano in modo emancipato, più sono oggetto di odio espresso attraverso aggressione da parte di certi uomini che fanno fatica ad accettare questa situazione.

Una cosa è subire l’arroganza e il modo di fare prepotente che regna in generale nella politica: volenti o nolenti è un aspetto che si impara a gestire. Essere invece confrontati con l’odio è qualcosa di inaccettabile.

«Ci sono ancora uomini che credono d’essere autorizzati a infastidire e umiliare le donne», scrive la giornalista Chantal Tauxe nel suo articolo pubblicato alcune settimane fa ne «il Caffè».

E la cosa che mi turba è che nessuno dice niente. «Se provoca questa reazione, lei se l’è cercata perché ha voluto mettersi in evidenza», è il pensiero ancora troppo comune. Ma non c’è niente che lo giustifichi.

C’è ancora chi fa fatica ad accettare che le donne abbiano la loro propria volontà e che rivendichino il loro posto al sole. Se l’obiettivo è di arrivare effettivamente a una parità di genere anche nei posti di potere, dobbiamo creare una società nella quale anche alle donne è concesso di poter volere.

Erika Franc, candidata per I Verdi al Consiglio comunale di Bellinzona

