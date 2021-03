Il 25 febbraio 2021 le nostre autorità cantonali e i media ci hanno ricordato che era già trascorso un anno dal primo paziente COVID-19 in Ticino.

Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Tutti noi abbiamo vissuto in un modo o nell’altro momenti di sconforto, angoscia, paura, dolore e frustrazione per i più svariati motivi. Tutti sicuramente importanti allora come adesso.

E in tutto questo, oltre che tantissime categorie professionali sono ridotte allo stremo finanziario, ci ritrovammo e ci ritroviamo ancora oggi con un sistema sanitario tra i più cari al mondo, ma di per sé uguale se non peggiore a quello di altre nazioni nelle quali il costo della sanità è un quarto del nostro.

Lo scorso anno durante la prima ondata e il primo di una serie di lockdown e mini-lockdown, il sistema sanitario era quasi al collasso, proprio come pochi mesi fa. Da parte delle nostre autorità quello stesso mondo messo sotto pressione ricevette elogi e tantissime parole di sostegno.

Parole, parole e ancora parole, appunto. Di concreto, per sostenere quel settore non si fece nulla, tant’è che nei nostri ospedali la pianificazione non avviene più mensilmente come era solito, ma settimanalmente. Nessun aumento salariale o bonus per rischio professionale e a tratti neanche più ringraziamenti o pacche sulle spalle. Sembra quasi che oramai sia tutto scontato. Lavoro, lavoro e lavoro a discapito della salute fisica, mentale e di una vita sociale che si sta distruggendo ed è oramai inesistente. Forse il Cantone crede che siano dei supereroi immortali e immuni a tutto, anche alla COVID-19?

Supereroi appunto. Dopo aver letto il piano vaccinale pubblicato sul sito del Cantone, balza all’occhio che lo stesso è suddiviso in sette fasi: fino a qui nulla di strano.

Ma a questo punto mi chiedo quale esercito manderebbe i propri soldati a combattere senza giubbotto antiproiettile e senza munizioni nel fucile. Magari dicendo «BANG BANG» e schivando il virus come i proiettili nel film «The Matrix» sopravvivranno?

La cosa strana e completamente incomprensibile è che il personale sanitario (12’000 operatori) è stato messo in fase sei, penultimo posto.

Ora non è per dire, ma il personale sanitario abbiamo imparato purtroppo a conoscerlo e capire chi è e cosa fa: ne avremmo fatto a meno sicuramente.

Questi professionisti e esseri umani sono sempre in giro tra casa e lavoro, vedono centinaia di pazienti tutti i giorni (nelle strutture come nelle loro case) che hanno evidentemente dei problemi di salute più o meno gravi. Come tutti, il personale sanitario, alla fine di un turno di lavoro estenuante, rientra al proprio domicilio, dalla propria famiglia, dai propri cari, che non sempre sono giovani e in salute.

Però per qualcuno sono dei supereroi e sicuramente sopravvivranno o magari sono anche sacrificabili. Magari per qualcun altro il piano vaccinale andrebbe riadattato cambiandone le priorità.

Vedremo.

Steve Ricci, candidato per il Gruppo Lega-UDC-Libertà e Trasparenza al Municipio e al Consiglio comunale di Bioggio

