Bisogna lavorare su due fronti: la gestione corrente e una progettazione lungimirante, impegno sicuramente sostanzioso ma essenziale. Dobbiamo soffermarci a riflettere su come desideriamo il nostro territorio si evolva in futuro. Come vogliamo la Capriasca del 2050? Come immaginiamo la crescita della popolazione? E il turismo? Cosa fare per permettere alla Capriasca di restare un territorio dove le famiglie possano vivere sentendosi a proprio agio? Sono grandi domande alle quali dobbiamo dare delle risposte per potere prevedere le infrastrutture necessarie e per non ritrovarsi a dovere agire all’ultimo momento mettendo toppe qua e là. L’iter per promuovere, approvare e mettere in opera progetti a livello pubblico è spesso piuttosto lento. I passaggi, come è giusto che sia, sono molti, ecco perché occorre lavorare d’anticipo per non ritrovarsi superati dagli eventi.