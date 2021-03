Se la Terra è «come una sorella», per me è chiaro che gli alberi sono «come dei fratelli». È grazie a loro se possiamo respirare! Per una Locarno migliore allora ci servono dei grandi alleati. Più grandi alleati dei nostri fratelli alberi ne conoscete? Una nobilissima strada da percorrere per diventare più sani in questi tempi in cui viviamo è ridare spazio ai nostri alleati più vicini e più fedeli: gli alberi. Essi ci parlano in un linguaggio diverso, senza parole ma con i fatti. Sono silenziosi e fedeli. Con le loro radici ci radicano anche a tutti noi. Ci vuole un fiore, dice la canzone coscritta da Gianni Rodari. E se per fare tutto ci vuole un albero?