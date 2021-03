Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da grande incertezza per i molti operatori che, come me, sono attivi nel settore della comunicazione, degli eventi e dello spettacolo.

La cultura, lo sport, il turismo, la ristorazione, il commercio al dettaglio ed il settore degli eventi hanno subito maggiormente l’impatto delle restrizioni attuate per arginare la pandemia. Per più di un anno, interi settori si sono visti fortemente limitati o obbligati a chiusure ed annullamento di qualsiasi tipo di manifestazione ed eventi destinati al pubblico.

Molte delle libertà a cui eravamo abituati sono venute meno e i contatti sociali si sono ridotti al minimo indispensabile. Lo stare insieme e l’opportunità di incontrarsi liberamente sono sicuramente gli aspetti che ci mancano di più e che sanciranno il vero ritorno alla normalità.

In ogni città, le occasioni di ritrovo e le manifestazioni pubbliche sono momenti di grande importanza per la comunità. L’impatto economico di tali attività è altrettanto rilevante con l’esteso indotto che generano per l’economia locale.

Arte, musica, cultura ed eventi sono inoltre fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e di comunità di cui tanto sentiamo il bisogno in un momento complesso come quello che stiamo affrontando. Per le nostre città, lo svago e le attività ricreative sono aspetti altrettanto fondamentali e la capacità di proporre un’agenda ricca di appuntamenti in questi ambiti contribuisce notevolmente alla qualità di vita dei cittadini che le abitano.

Credo che Locarno non debba perdere l’occasione di ampliare ulteriormente la sua offerta culturale e di intrattenimento, mantenendo la sua attrattiva non solo nei mesi caratterizzati dal maggior afflusso turistico, ma anche durante tutto l’anno per chi la città la vive pure durante gli altri mesi.

Una maggiore digitalizzazione ed una presenza puntuale sui mezzi di comunicazione più diffusi e utilizzati dalle nuove generazioni può rappresentare un altro punto di forza per una località che vuole essere al passo con i tempi e guardare al futuro.

Mi piace immaginare una città di domani che offre ancora più opportunità di incontro per tutti, non dimenticandoci i più giovani che spesso richiamano l’attenzione sulla mancanza di eventi pensati appositamente per loro. Mi immagino una Locarno in cui anche la cultura urbana e le mostre possano trovare spazio, così come la musica e i molti artisti e band locali che faticano spesso a trovare luoghi in cui esibirsi.

Gli eventi internazionali potrebbero avere una nuova location di riferimento sfruttando le strutture cittadine e ospitando un pubblico più ampio, ticinese, svizzero ed estero per congressi, convegni, fiere e meeting aziendali di vario genere che possono rappresentare un’ulteriore spinta propulsiva per il settore, l’economia locale e contribuire a ravvivare la vita cittadina con nuovi appuntamenti periodici.

Karin Cerini, candidata per il PLR al Consiglio comunale di Locarno

