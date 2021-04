Vorrei lanciare una provocazione, ma che in realtà non lo è nemmeno più di quel tanto. Da quando sono iniziate le prime discussioni sull’aggregazione, si è sempre parlato di «nuova Bellinzona» o di «grande Bellinzona», grande magari nemmeno più di quel tanto. In ogni caso, ci si è voluti, a ragione, fregiare della denominazione di città a tutti gli effetti, città che abbia un maggior peso contrattuale sia verso le altre realtà urbane sia verso le istanze superiori, Cantone e Confederazione, e che possa offrire dei servizi degni. Non ci si è invece mai voluti confrontare con il fatto che una vera città debba avere una sua vitalità, forse per timore di urtare una certa fascia della popolazione amante della tranquillità assoluta, e sono cosciente che questo ragionamento potrebbe costarmi qualche voto.

Una città che si vuole tale dovrebbe avere almeno una via in centro, in stile Niederdorf o Langstarsse a Zurigo, città che ho avuto modo di vivere per oltre un decennio, dove ci sia vita durante tutto l’anno e non solo per sei giorni. Con locali dove poter ascoltare buona musica ed avere una vita sociale a prezzi convenienti. Ne potrebbero beneficiare sia i commerci sia punti di ristoro, ma anche gli amanti della vita urbana, giovani e meno giovani che siano, nonché il turismo. Eviteremmo di spostarci, come spesso succede, nelle cittadine del Nord Italia a cercare quella vita che qui purtroppo non c’è se non in rare occasioni.