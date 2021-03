Siamo invasi dalla plastica e si sa: è diventato un gran problema. Tutto è avvolto dalla plastica. Non si può più comprare un semplice cetriolo. No, si compra il cetriolo avvolto nella plastica. Quindi la domanda sorge spontanea: ma abbiamo davvero bisogno della plastica?

Sembrerebbe di sì e non solo per rendere il prodotto più accattivante e invogliare quindi il consumatore all’acquisto (marketing), ma anche per salvaguardarne la freschezza aumentandone la conservazione. La plastica, inoltre, permette di trasportare i vari prodotti evitando che questi si danneggino.

Se un prodotto si mantiene più fresco e non si danneggia durante il trasporto, allora non verrà sprecato. I conti tornano, il discorso non fa una grinza, ma vale per tutti i prodotti? Probabilmente per alcuni prodotti il discorso è prettamente di marketing, per alcuni sarà solo di trasporto e per altri sarà esclusivamente per un fattore di conservazione. È vero però che tanto più è lontana la provenienza dei prodotti, tanto più necessiteremo di plastica. Se il cetriolo fosse a chilometro zero, la plastica non sarebbe necessaria. Sta di fatto che della plastica se ne fa un consumo spropositato e sicuramente c’è margine per un uso più parsimonioso. Buona cosa sarebbe se la plastica, sia essa ad uso alimentare o non, venisse sistematicamente riciclata come succede per il PET.

E i sacchetti in plastica utilizzati per raccogliere gli escrementi dei cani? In Ticino vivono più di 30.000 cani. Calcolando per difetto: supponiamo che questi siano stitici e defechino una sola volta al giorno; per certezza invece, consideriamo che non tutti i detentori di questi amici a quattro zampe raccolgono quel che occorrerebbe raccogliere. Ebbene, se venissero utilizzati solo 10.000 sacchetti al giorno, non sarebbero già tanti? E in questo caso, non si potrebbe magari considerare una soluzione più ecologica? Che non è di sicuro quella di lasciare gli escrementi lì dove il cane li deposita, ma magari quella di utilizzare dei sacchetti biodegradabili. Ciò non vuol dire che il sacchetto, perché biodegradabile, può essere abbandonato ovunque con relativo contenuto, lasciando così il compito alla natura di decomporre il tutto. La sfida sarebbe quindi trovare la soluzione allo smaltimento di questi sacchetti evitando l’inceneritore.

L’utilizzo dei sacchetti biodegradabili sarebbe però un primo passo. Del sacchetto di plastica, in questo caso, non c’è bisogno: non si tratta di una questione di marketing, neppure di conservare la freschezza del prodotto e neppure di trasposto. Occorrerebbe chinarsi sulla questione «sacchetti di plastica» ma, prima di tutto, occorrerebbe che tutti i proprietari di cani si chinassero a raccogliere gli escrementi.

Morena Cirulli Longhi, candidata per I Verdi al Municipio e al Consiglio comunale di Locarno

