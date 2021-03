Nelle ultime due legislature ho notato che la politica del Comune di Capriasca è stata di tipo verticale; mi spiego: verticale nel senso che la partita era tra Consiglieri comunali contro il Municipio o, peggio ancora, contro i singoli Municipali.

Non so cosa stia accadendo a questo Comune, ma da che mondo e mondo si fa politica in questo modo, sempre e costantemente? Non esistono più i partiti che dibattono fra di loro animatamente?

L’UDC di Capriasca vuole tornare a far politica come una volta, in modo nudo e crudo sui temi, proponendoli e discutendoli appunto in modo orizzontale tra e con gli altri partiti e non solo ed esclusivamente tra i due poteri, legislativo ed esecutivo.

Per l’amor del cielo, poi succederà sempre qualche battibecco tra i due organi, ma credo che oggi siamo arrivati a troppo.

Forse stiamo onestamente troppo bene, ancora, e per cui chi in questi anni non ha avuto nulla da proporre ha potuto solo godere degli errori o presunti tali degli altri.

Alessandro Fontana, candidato per l’UDC al Consiglio comunale di Capriasca

