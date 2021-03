Ponte Capriasca sta quindi correndo il rischio di diventare un Comune dormitorio, senza servizi, senza attrattiva, da cui giovani e famiglie potrebbero decidere di andarsene. Ma non deve essere così, il potenziale di Ponte Capriasca è ben altro! Ponte Capriasca è e deve rimanere un Comune dinamico ed attrattivo per famiglie, giovani ed anziani. Le idee creative ed innovative in questo senso non mancano di certo: dalla creazione di uno spazio di coworking comunale dove giovani, adulti e anziani possono avere accesso a internet e lavorare, alla creazione di un parco fitness all’aperto, passando dal mercato dell’artigianato in piazza Righinetti fino ai posteggi con ricarica per macchine elettriche.