Sono una contabile ed una curatrice ARP che lotta a favore delle persone più disagiate. Da 16 anni collaboro con diverse istituzioni cantonali quali l’Ufficio di esecuzione e l’Ufficio fallimenti cercando soluzioni per salvaguardare la dignità dei mie assistiti. Anche se non se ne parla apertamente, la povertà e l’indigenza in Ticino stanno assumendo dimensioni preoccupanti.