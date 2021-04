La società svizzera sta cambiando, ma a passi incerti. Il 1. gennaio è entrato in vigore il congedo paternità di 14 giorni all’80%. Nei Paesi scandinavi, un congedo parentale condi-viso della durata media di un anno al 100% del salario consente l’allattamento per i primi 6 mesi di vita sostenuto dall’OMS e quello parziale di 12 mesi sostenuto dall’«American Academy of Pediatrics». Allattare offre il nutrimento più bilanciato e consolida il contatto con la prima figura di riferimento, stabilizzando le modalità d’attaccamento, socialità e au-tostima.

Dopo aver gettato le basi per un benessere duraturo, com’è il caso anche da noi per la scolarizzazione obbligatoria, a tutti i bambini spetta un posto all’asilo nido gratuito per 5 giorni alla settimana. Non viene imposto, ma le madri scelgono solitamente questo model-lo perché favorisce la socializzazione dei bambini e una posizione paritaria delle donne nella società.

Anche in Croazia e in Serbia il congedo maternità al 100% dura un anno, mentre in Sviz-zera è di 14 settimane all’80%. Impossibile quindi allattare per il periodo raccomandato e mantenere l’impiego.

A Locarno, nel 2020, sono nati 121 bambini. Per gli 0-4 anni l’asilo nido comunale offre 63 posti sussidiati a un costo massimo di 770 franchi mensili, quelli privati 58 posti a tariffe e qualità variabili: quindi grosso modo 4 volte troppo pochi e troppo cari.

Con salari inferiori di circa il 14% e difficile accesso a posizioni dirigenziali, sono le donne a rinunciare alla carriera, essendo la metà degli uomini nelle occupazioni a tempo pieno, mentre i papà impiegati part-time sono solo l’11%. Anche i lavori domestici pesano mag-giormente sulle donne, anche in coppie senza figli. Eppure il Tribunale federale ha appena deciso che anche le donne sopra i 45 anni, che al momento di sposarsi rinunciano a lavo-ro e formazioni per dedicarsi alla famiglia, in caso di divorzio, non potranno più usufruire dei contributi alimentari. Neppure per matrimoni di 10 o più anni e se le loro rinunce hanno contribuito alla carriera del coniuge. Alle donne fuori dal mondo del lavoro da anni viene imposto un salario ipotetico irrealistico per impieghi non qualificati, peraltro introvabili in un Ticino post COVID-19.

Anche l’età di pensionamento è stata pareggiata, pur non alzando le pensioni, circa il 30% più basse per le donne.

Se la maggioranza delle famiglie troverà soluzioni eque, per le vittime di controllo coerciti-vo e di violenza domestica, raramente riconosciuti nelle nostre corti, il coraggio di sepa-rarsi porta alla rovina anche dei figli. Specialmente tenendo conto delle esorbitanti spese giuridiche se il marito si oppone al divorzio. Nel Paese con il maggiore tasso di divorzi in Europa, e situato appena prima della Turchia nel «Glass Ceiling Index», un modello tradi-zionale tuttora attuale non viene riconosciuto, appoggiandosi a una parità di genere vigen-te nella costituzione già dal 1981, ma non nella realtà.

Il modello scandinavo tanto decantato è lontano dal raggiungimento in Svizzera, tantome-no in Ticino.

Giulia Maria Beretta, candidata sulla lista Sinistra Unita al Municipio e al Consiglio comunale di Locarno

