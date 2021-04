Nel discorso politico, ogni riflessione che mette in discussione la bontà dei nuovi progetti che ruotano attorno alle Officine di Bellinzona (OBe) e al suo sedime viene fatta apparire come qualcosa di retrogrado che si sofferma sul passato e non vuole guardare al futuro. Per amplificare questa percezione, a qualcuno fa molto comodo in tempo di elezione, è arrivata puntuale la comunicazione delle FFS che i posti di lavoro non sarebbero solamente 200-230, bensì «almeno» – si sottolinea sempre con particolare enfasi – 300. Questo scenario, non suffragato da un piano industriale (arriverà solo dopo le elezioni), era sconosciuto sia alle maestranze sia alla direzione delle Officine, mentre i «circoli esclusivi» della politica già lo sapevano.

Le maestranze sono state le prime escluse da tali circoli. Esse, attraverso lo sciopero, erano riuscite a conquistarsi un potere contrattuale che nella prima lettera d’intenti hanno saputo tradurre in una maggiore autonomia operativa delle OBe, in modo da poter co-determinare il proprio futuro e non dipendere eccessivamente dalle «lune» delle FFS. Tuttavia la maggioranza politica cantonale e comunale di Bellinzona ha ritrattato l’intesa con le FFS dietro le spalle delle maestranze alle quali è stato di fatto risottratto il potere contrattuale, emarginandole dai discorsi che contano.

Il dato di fatto è che le maestranze e la direzione delle OBe, oggi come in futuro, non dispongono di un potere contrattuale. Il paradosso è che la mano pubblica deve ancora pagare 180 mio di tasca propria e regalare alle FFS la conversione del sedime industriale a sedime residenziale, quadruplicando almeno il valore del terreno ricevuto gratuitamente. Ciò significa che per fare impresa l’azienda FFS si fa ampiamente finanziare da cittadine e cittadini. Se quest’ultimi ne traessero un degno tornaconto senza compromettere l’ambiente (per inciso, Bellinzona prevede di esaurire nei prossimi 20 anni praticamente tutte le attuali riserve edificabili) il discorso potrebbe anche reggere. Tuttavia far dipendere il proprio benessere da altri, lasciando il potere contrattuale e terreni verdi all’azienda che si stabilisce in Ticino non arricchisce tutti. Questa è proprio la politica fatta in Ticino negli ultimi 15-20 anni e come risultato ha portato che gli esentasse dal 2003 al 2017 sono passati dal 22% al 27%, il ceto medio sta slittando verso il basso, mentre le fasce benestanti si sono arricchite.

Bellinzona si sta allora dando veramente valore o si sta piuttosto svendendo?

Marco Noi, candidato sulla lista «I Verdi – FA – MPS – POP – Indipendenti» al Municipio e al Consiglio comunale Bellinzona

