In questi giorni viene consegnato il materiale di voto per decidere chi farà parte del nuovo Legislativo e del nuovo Esecutivo per il Comune di Lugano. Nell’ultimo anno abbiamo potuto toccare con mano come la politica sia stata una parte nella nostra vita di tutti i giorni, come la politica e le sue decisioni, giuste o sbagliate che siano, ci abbiano toccato in maniera importante nella vita privata, sociale e lavorativa.

Il mio appello è quello, più che mai in questa tornata elettorale, di andare a votare, di esprimere il vostro voto. Le frasi «io non voto perché non mi interessa», non voto «perché tanto fanno come vogliono», non voto «perché la politica non mi riguarda», sono oggi più che mai sbagliate. In Svizzera abbiamo la possibilità di esprimerci democraticamente, possiamo opporci, tramite raccolta firme e referendum, a leggi e proposte di legge.

Il mio appello va a tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni: sarete i più toccati dalle decisioni della politica degli ultimi 12 mesi: il futuro è vostro, Lugano deve essere costruita intorno a voi, non lasciate che altre persone decidano per voi il vostro futuro, prendete in mano la vostra vita e la vostra città, esprimendo il vostro voto, informatevi e scegliete chi più vi rappresenta.

La nostra vita subirà, nei prossimi anni, un cambiamento importante, saranno anni difficili per affrontare i quali serviranno, da una parte, persone che sappiano decidere in maniera rapida e decisa e, dall’altra, una politica al passo coi tempi: servirà un enorme cambiamento. Non vi dirò di non votare questo o quel partito, perché ritengo serva un giusto mix di visioni, di mentalità e di temi, ma servono persone che sappiano guardare in modo lungimirante al futuro di Lugano, del Cantone e della Svizzera. La stessa politica che ci ha portato a queste incertezze non dovrà essere la stessa che ci porterà fuori da questa crisi, perché non è adatta, non è moderna e non è rapida nel decidere.

Negli ultimi anni abbiamo, purtroppo, avuto una politica cittadina divisa, litigiosa, poco lungimirante, che si è scontrata su temi importanti. L’aeroporto, il PSE e l’ex macello hanno troppe volte messo in luce gli interessi personali e di partito, la mancanza di una comunicazione chiara e trasparente verso i cittadini e un esecutivo molto in disaccordo al suo interno. Il Municipio e il Consiglio comunale devono essere una squadra e se la squadra non funziona, allora serve cambiare alcuni giocatori.

Quando si costruisce una nuova casa, si parte dalle fondamenta e le fondamenta sono le elezioni comunali. Il vostro voto, tra un mese, potrà avviare un cambiamento decisivo e importantissimo per il vostro e nostro futuro. Il vostro futuro comincia tra meno di un mese: affrontatelo e iniziate il cambiamento per una politica più etica, trasparente, lungimirante, più vicina alle speranze dei cittadini, ai suoi bisogni e che sappia ascoltare... non serve una politica del tutti contro tutti ma una politica per tutti.

Massimo Bartolini, candidato per i Verdi liberali al Consiglio comunale di Lugano

