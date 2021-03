Le prossime elezioni comunali dovranno dare chiare indicazioni su come andrà gestita la nostra cittadina, su come farla rinascere dopo questi periodi bui – non soltanto per la pandemia – caratterizzati dalla perdita di importanza nei campi economico e strutturale, che stanno indebolendo il tessuto sociale e la capacità di Chiasso di farsi valere come polo aggregativo.

Siamo confrontati da anni con la diminuzione del numero di abitanti e questo dovrebbe farci riflettere seriamente sulle modalità di gestione del territorio. La frenesia edilizia ci sta lasciando senza spazi verdi. In compenso, però, abbiamo molti appartamenti sfitti, il che ci rende i leader cantonali in questa particolare statistica. Bisogna porre un freno alle costruzioni e far sì che i quartieri di Chiasso ritornino ad essere vivibili, con spazi aggregativi che permettano alle persone di ritrovarsi e di socializzare.

Dobbiamo fare in modo di animare maggiormente i luoghi, dando mandato alle commissioni di quartiere, con l’aiuto dei servizi comunali, di organizzare momenti di incontro.

Uno dei perni della rinascita deve essere la cultura, che ci rende attrattivi nel resto del Cantone e anche oltreconfine. Dobbiamo coltivare questo nostra peculiarità, sostenerla e incentivarla e far sì che possa essere sempre il nostro fiore all’occhiello. Solo la cultura è in grado di rilanciare la crescita individuale e collettiva della nostra comunità: è un bene necessario per tutti, in particolare per le nuove generazioni, per un futuro e una qualità di vita migliore.

Parlando di giovani, ma anche di bambini, occorre dar loro la possibilità di esprimersi. Chiasso è uno dei Comuni maggiormente impegnati su questo fronte e bisogna che la politica, tramite la commissione giovani, si impegni a confrontarsi con loro, per capire quali sono le loro esigenze. Investire sui giovani, che oggi anche a causa della pandemia sono tra i più colpiti dalle restrizioni, vuol dire limitare disagio, marginalizzazione ed emarginazione. Troppi giovani oggi sono abbandonati a loro stessi e devono far capo all’assistenza per vivere; dobbiamo prestare attenzione a queste situazioni, impegnarci come ente pubblico per offrire loro una possibilità per risollevarsi e integrarsi, tramite opportunità di lavoro; dobbiamo fare altresì leva sull’economia affinché sia sensibile al tema e faccia la sua parte.

Questi punti saranno prioritari nell’azione del gruppo Unità di Sinistra - I Verdi: dobbiamo rendere Chiasso una cittadina accogliente, capace di raccogliere le esigenze dei cittadini, con un occhio di riguardo alle fasce più fragili della popolazione, oggi purtroppo in aumento.

La solidarietà deve essere uno dei principii cardine su cui fondare la nostra azione, in modo da garantire a ciascuno una vita dignitosa.

Se credete in questi valori, vi invito a votare la lista numero uno.

Piercarlo «Bex» Bedulli, candidato sulla lista US – I Verdi al Consiglio comunale di Chiasso

